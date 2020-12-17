Джакарта, , 14:41 — REGNUM Штаб вооруженных сил Индонезии направил 1090 солдат для выполнения миротворческих миссий ООН в Ливане, сообщает Antara.

Солдаты вооруженных сил Индонезии AWG97

Командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тьяхджанто заявил, что задача, выполняемая оперативной группой, насыщена не только военными, но и политическими, дипломатическими и культурными аспектами.

«Все, что делают солдаты Индонезии, будет отражением индонезийской национальной армии и индонезийского государства перед международным сообществом и вооруженными силами других стран», — напомнил Хади Тьяхджанто.

«Уважайте и поддерживайте местную культуру, избегайте нарушений или негативных эксцессов, которые могут возникнуть», — призвал командующий вооруженных сил страны.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Палестины Махмуд Аббас приветствовал позицию правительства Индонезии, которое выступило против нормализации отношений с Израилем.