Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря 2020, 14:57 — REGNUM Проект газопровода «Северный поток — 2» является выгодным для Германии и Европы. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
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"Это выгодно для экономики в целом и Германии в частности. Другой вариант, покупка более дорогого первичного энергоносителя — американского сжиженного газа по цене на 20% выше, чем наш трубный газ», — заявил он.
При этом президент РФ указал, что в последнем случае произойдет снижение конкурентоспособности немецкой экономики и повышение цен для домохозяйств Гемарнии.
«Это очевидные вещи. Здесь не нужно быть газовиком или экономистом. Это соответствует национальным интересам Европы и Германии», — указал Путин.
Также российский лидер выразил надежду, что новая администрация США будет уважительно относиться к интересам Европы при строительстве газопровода, и отметил, что осталось достроить 165 км трубопровода.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что газопровод «Северный поток — 2» практически завершён.