Санкт-Петербург, , 14:42 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после жалобы жителя города Волосово президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции на хамство местного чиновника направит обращение в адрес руководства территориального отделения Пенсионного фонда России. Чиновник оказался сотрудником ПФР. Губернатор попросит провести в отношении этого сотрудника служебную проверку. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

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Напомним, Владимиру Путину на пресс-конференцию прислали вопрос из города Волосово Ленинградской области. Местный житель рассказал, что пришел к одному из чиновников, который ему нахамил. Поведение чиновника президент России назвал возмутительным, добавив: «В семье не без урода».

В течение часа в областной администрации сообщили, что по факту была проведена проверка, выяснилось, что жителю Волосово грубо ответил сотрудник местного отделения Пенсионного фонда РФ. Ввиду чего губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направит обращение в адрес руководства территориального отделения ПФР.

«С просьбой провести проверку служебного поведения одного из сотрудников, к которому с вопросом о повышении пенсии обращался инвалид, житель деревни Терпилицы Волосовского района Анатолий Николаевич Терехов», — заявили в областной администрации.

Кроме того, Александр Дрозденко обратил внимание глав районных администраций Ленобласти на необходимость корректного общения с жителями всех сотрудников администраций — как при личном общении, так и в социальных сетях.

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