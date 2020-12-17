Ново-Огарево, Московская область, , 14:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин пока не решил, пойдёт ли он на выборы главы государства в 2024 году или нет. Об этом 17 декабря он заявил на пресс-конференции.

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"По поводу того, что стоило делать или не стоило делать в рамках поправок в Конституцию. Вы знаете, у меня есть одно универсальное правило: отвечая на этот вопрос, нужно понимать, пойдёт что-то то, что мы делаем, на благо страны, или нет? Если не пойдёт, то не стоило. А если пойдёт — то стоит делать», — заявил Путин.

«Я для себя ещё не принял решение, пойду я или не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Формально это решение есть от народа. Делать или не делать — посмотрю», — указал он.