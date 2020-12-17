Ново-Огарево, Московская область, , 14:31 — REGNUM Ради достижения национальных интересов России президент страны Владимир Путин будет работать с любыми лидерами зарубежных стран. Об этом глава государства заявил сегодня, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции, добавив, что остальное — контрпродуктивно.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

Российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос, подчеркнул, что мировые лидеры — люди высокого класса подготовки, потому назвать их «комфортными» или «трудными» нельзя. Каждый из них нацелен на решение задач своих стран, добавил Путин.

Так, подчеркнул президент РФ, у России с Китаем есть совпадающие вопросы по очень многим направлениям.

«Это способствовало тому, что у меня добрые и доверительные отношения с Си Цзиньпином. Это помогает работе», — сказал Путин.

Что касается турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, то у Путина с ним «расходятся взгляды на ряд вопросов», признался российский лидер.

«Но это человек слова, мужчина, он хвостом не виляет, и если считает, что это идёт на пользу его стране — он идёт до конца», — подчеркнул Путин.