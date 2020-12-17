Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря 2020, 14:31 — REGNUM Ради достижения национальных интересов России президент страны Владимир Путин будет работать с любыми лидерами зарубежных стран. Об этом глава государства заявил сегодня, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции, добавив, что остальное — контрпродуктивно.
Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»
Российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос, подчеркнул, что мировые лидеры — люди высокого класса подготовки, потому назвать их «комфортными» или «трудными» нельзя. Каждый из них нацелен на решение задач своих стран, добавил Путин.
Так, подчеркнул президент РФ, у России с Китаем есть совпадающие вопросы по очень многим направлениям.
Что касается турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, то у Путина с ним «расходятся взгляды на ряд вопросов», признался российский лидер.