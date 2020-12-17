Ново-Огарево, Московская область, , 14:28 — REGNUM В общении с председателем КНР Си Цзиньпин помогают доверительные дружеские отношения. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отвечая на вопрос об общении с зарубежными коллегами, Путин отметил председателя КНР Си Цзиньпинем.

«У нас совпадающие интересы по очень многим направлениям. Может быть это, может быть флюиды на личном уровне — всё это способствовало тому, что у меня очень добрые, деловые прежде всего, но в то же время и очень доверительные дружеские отношения с председателем Син Цзиньпинем. И это, конечно, помогает в работе», — сказал Путин.