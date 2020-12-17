Киев, 17 декабря 2020, 14:34 — REGNUM Вакцинация жителей Украины от коронавирусной инфекции будет проходить в три этапа. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 17 декабря во время онлайн-брифинга.
Степанов добавил, что на первом этапе будут вакцинированы медицинские работники, военные которые принимают участие в карательной операции против Донбасса, работники социальной сферы, которые контактируют с пожилыми людьми.
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На втором этапе планируется вакцинация людей, находящихся в зоне риска — полицейских, спасателей, членов ВСУ, а также людей, имеющих сопутствующие заболевания и лиц старше 60 лет.
Министр подчеркнул, что Украина может начать получать вакцину в феврале 2021 года.
Напомним, ранее социологи выяснили, что более половины жителей Украины поддерживают производство российской вакцины на территории своей страны.
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