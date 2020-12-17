Киев, , 14:34 — REGNUM Вакцинация жителей Украины от коронавирусной инфекции будет проходить в три этапа. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 17 декабря во время онлайн-брифинга.

«На первом этапе, когда у нас будет крайне низкий доступ к вакцине, когда на Украине будет количество вакцин не более 10% от общего количества населения, планируется охватить не менее 700 тыс. человек», — сказал он.

Степанов добавил, что на первом этапе будут вакцинированы медицинские работники, военные которые принимают участие в карательной операции против Донбасса, работники социальной сферы, которые контактируют с пожилыми людьми.

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На втором этапе планируется вакцинация людей, находящихся в зоне риска — полицейских, спасателей, членов ВСУ, а также людей, имеющих сопутствующие заболевания и лиц старше 60 лет.

«Третий этап — это когда у нас будет умеренный доступ к вакцинам — это уже остальные категории людей в возрасте от 17 до 59 лет, которые относятся к группам медицинского риска, другие категории населения», — отметил он.

Министр подчеркнул, что Украина может начать получать вакцину в феврале 2021 года.

Напомним, ранее социологи выяснили, что более половины жителей Украины поддерживают производство российской вакцины на территории своей страны.

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