Нижний Новгород, , 14:22 — REGNUM Госпиталь, о котором говорилось в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина, принадлежит Минобороны РФ. Об этом заявил глава нижегородского минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

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«Был озвучен вопрос о том, что медики военного госпиталя Нижнего Новгорода с сентября не получают выплаты за работу с ковидными пациентами. Это учреждение находится в ведении Министерства обороны РФ», — отметил министр.

Он выразил уверенность, что ответственные разберутся-

'В свою очередь хочу отметить, что сотрудники всех медицинских учреждений регионального подчинения выплаты получают», — заверил чиновник.

ИА REGNUM напоминает, традиционная большая пресс-конференция главы государства проходит в декабре практически каждый год. Обсуждаются все самые актуальные вопросы, которые задают представители региональных СМИ.