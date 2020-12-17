Москва, , 14:46 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина поздравить с победой на выборах президента США кандидата Демократической партии Джозефа Байдена вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё отношение 17 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Шампанское в Госдуме будут разливать, как это было при победе Трампа?» — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Правда».

Многие комментаторы пришли к выводу, что Путину было необходимо поздравить Байдена с победой по той причине, что, вне зависимости от предпочтений в фигурах американской политики, России придётся иметь отношения с такой Америкой, какой есть.

«Позиция Байдена по отношению к России имеет особое значение, поскольку в настоящее время именно у него есть все шансы стать следующим президентом США. Поэтому, по всей вероятности, от демократа будет зависеть и будущее российско-американских отношений», — пишет пользователь Владимир.

Другие же не одобрили решение президента России. По мнению граждан, Байден является крайне русофобским политиком, деятельность которого будет вертеться вокруг планов по сдавливанию Российской Федерации.

«Зачем вообще нужны эти поздравления?! Поздравляем с тем, что он и дальше будет нас ненавидеть?» — написал пользователь «И. В.».

Нашлись и те, кто выразил своё безразличие к данному событию. Люди считают, что фигура президента США не является субъектом, влияющим на политику в стране.

«Обычная практика. Поздравил и поздравил. Фиг с этим дементным Байденом. От него там всё одно ничего не зависит. В США президент это большая марионетка в руках денежных мешков. Так что нам хоть Байден, хоть кто», — поделился своим мнением пользователь РКV 73.

Напомним, 15 декабря президент России Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах в США.