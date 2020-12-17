Ново-Огарево, Московская область, , 14:14 — REGNUM Главный редактор издания правительства Санкт-Петербурга «Петербургский дневник» во время большой пресс-конференции Владимира Путина спросил президента России о том, когда откроют внешние границы России, чтобы помочь вернуть туристов в Петербург. На что президент России задал встречный вопрос, какой уровень загрузки ковидных коек в городе на Неве, передает корреспондент ИА REGNUM.

2 Новогодняя елка на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина — трансляция»

Президент России отметил, что все любят Петербург, и подавляющее количество жителей страны тоже с большим пиететом относятся к городу, а тем, кто не бывал в Северной столице, порекомендовал это сделать. Глава государства также поздравил свой родной город с получением международной награды в качестве лучшего туристического центра международного значения.

Владимир Путин отметил, что границы закрыты не просто так, а из-за высокой заболеваемости ковидом. Кроме того, он спросил у журналиста, какой сейчас уровень загрузки ковидных коек в городе на Неве.

«Уровень загрузки ковидных коек в стране в целом где-то 85%, а в Петербурге больше. С этим и связано (закрытие границ), связано с необходимостью защиты жизни и здоровья петербуржцев. Как только врачи позволят, тогда и границы будут открыты», — объяснил Владимир Путин.

Президент России уточнил, что ему хотелось бы, чтобы жители России пользовались внутренним туризмом и приезжали в Петербург. Он уточнил, что для этого границы открывать не нужно, но как только станет возможным, это сделают.

«Одна из пострадавших отраслей нашей промышленности — авиационные перевозки. В этом смысле конечно, очень важно разрешить летать к нам, и нашим компаниям летать за границу. За границу летают 35 млн человек, давайте этот поток направим в Петербург. За границей эти потоки оставляют 35 млрд долларов в год. Если такие потоки будут направлены на внутренние наши возможности, развитие нашего внутреннего туризма, Санкт-Петербург этого заслуживает, — резюмировал Путин. — Как только — так сразу».

Читайте также: Российские туристы отказались почти от всех туров в Петербург

Напомним, до пандемии в Петербург ежегодно приезжали до 10 млн туристов в год. Законодательное собрание Санкт-Петербурга 16 декабря приняло поправку, расширяющую меры поддержки туристической отрасли,

Читайте ранее в этом сюжете: Туристическую отрасль Петербурга решили спасать льготами