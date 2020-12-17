Ново-Огарево, Московская область, , 14:07 — REGNUM Принятие поправок в Конституцию РФ именно в 2020 году связано с изменением ситуации в стране. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

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Отвечая на вопрос о том, почему изменение в основной закон были внесены именно в 2020 году, президент отметил, что «всё хорошо в своё время».

«Раньше многие вещи было сделать невозможно», — сказал он.

Путин отметил, что «фундаментальные основы нашей Конституции остались без изменений». Он напомнил, что она принималась в 1993 году, когда «танки стреляли по парламенту».

«И в этих условиях была принята Конституция. Она сыграла стабилизирующую роль, помогла восстановить гражданский мир и создала базу для развития. Но сейчас у нас другая ситуация», — пояснил президент.

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