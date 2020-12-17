Ново-Огарево, Московская область, , 14:06 — REGNUM Россия в целом способна достичь своих национальные цели развития. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

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«Ясно, что была критика изначально, способны ли мы достичь этих целей национального развития, используя те инструменты, которые называются нацпрограммами, нацпроектами, для того, чтобы добиться нужных целей», — заявил Путин.

«В целом — да», — подчеркнул он.

Есть, безусловно, вопросы, требующие дополнительного внимания и изучения, указал президент.

«Но мы с регионами всё в целом отработали. И, несмотря на эту пандемию, мы будем развиваться», — отметил Путин.