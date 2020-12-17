Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря 2020, 14:06 — REGNUM Некоторые российские чиновники действительно позволяют себе хамское отношение к населению. Об этом сегодня, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.
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Глава государства зачитал обращение от жителя России, который пожаловался на хамство госслужащего.
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