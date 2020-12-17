Ново-Огарево, Московская область, , 14:08 — REGNUM О травле журналиста из Рязанской области стало известно в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина. Он подготовил видеоролик о проблемах с Новорязанской ТЭЦ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина — трансляция»

В своём видеоролике Антон Насонов обозначил проблемы с ТЭЦ. Материал готовился для форума ОНФ. Встреча не состоялась из-за пандемии коронавируса, однако видеоролик оказался достоянием социальных сетей, в которых, по словам коллеги-журналиста, началась травля автора. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил волонтёра собрать детали ситуации, но Владимир Путин попросил дать слово Антону Насонову.

«Считают, что я несправедливо критикую ТЭЦ. Ролик, который, был только у меня, оказался «слит» в сети. И теперь на меня сыпятся различные оскорбления», — сказал журналист.

Президент отметил, что журналист борется за интересы граждан.

«Я думаю Вы понимаете, что Ваша работа связана с рисками. Наоборот, если такая бурная реакция пошла — то Вы на правильном пути. Попрошу своих коллег по этому направлению поработать. А Вам спасибо. Держитесь, ничего такого необычного не происходит. Обо мне тоже всякое пишут. Это жизнь», — сказал Владимир Путин.

Вопросы журналисты задают с площадки в Туле.

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