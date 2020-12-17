Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря 2020, 14:08 — REGNUM О травле журналиста из Рязанской области стало известно в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина. Он подготовил видеоролик о проблемах с Новорязанской ТЭЦ.
Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина — трансляция»
В своём видеоролике Антон Насонов обозначил проблемы с ТЭЦ. Материал готовился для форума ОНФ. Встреча не состоялась из-за пандемии коронавируса, однако видеоролик оказался достоянием социальных сетей, в которых, по словам коллеги-журналиста, началась травля автора. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил волонтёра собрать детали ситуации, но Владимир Путин попросил дать слово Антону Насонову.
Президент отметил, что журналист борется за интересы граждан.
Вопросы журналисты задают с площадки в Туле.
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