Ново-Огарево, Московская область, , 14:03 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин на данный момент не планирует никаких глобальных изменений в составе правительства России. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

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«Что касается изменений, это инициатива председателя правительства. Он вправе набирать свою команду. Я с ним согласился по этим изменениям. Каких-то других (перестановок) не вижу, сам председатель ничего не инициирует больше», — заявил Путин.

«Мне кажется, что нужно, чтобы сложившийся коллектив работал и работал слаженно. Здесь нужна и определённая стабильность. Пока ничего там не планируется, никаких кадровых изменений», — указал он.