Ново-Огарево, Московская область, , 13:59 — REGNUM Несмотря на проблему с ростом цен, в целом правительство России себя проявило на фоне эпидемии коронавируса хорошо. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

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«Я считаю, что упустили этот момент некоторые коллеги в правительстве. Несвоевременно среагировали. Но в целом, особенно в условиях борьбы с пандемией, правительство работало эффективно и очень напряжённо», — заявил Путин.

«Без преувеличения могу сказать: днём и ночью. И, конечно, за это их можно и нужно поблагодарить», — подчеркнул он.