Джакарта, , 13:59 — REGNUM Глава Палестины Махмуд Аббас приветствовал позицию правительства Индонезии, которое выступило против нормализации отношений с Израилем, сообщает Antara.

Благодарность была выражена во время телефонного разговора главы Палестины с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Махмуд Аббас высоко оценил позицию Индонезии в поддержку дела Палестины.

«Несмотря на быстрые изменения на Ближнем Востоке, Индонезия не предпримет шагов по нормализации отношений с Израилем до тех пор, пока не будет достигнут постоянный и всеобъемлющий мир между Палестиной и Израилем», — заявил президент Индонезии во время телефонного разговора.

«Индонезия, как самая большая мусульманская страна, будет продолжать стремиться поддерживать достижение мира и играть более важную роль в этой области», — добавил глава индонезийского государства.

Напомним, в сентябре Израиль достиг соглашения со странами Ближнего Востока, а именно с ОАЭ и Бахрейном, а также с Суданом и Марокко о нормализации отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, член британского парламента Ричард Грэм надеется, что Индонезия и дальше будет играть важную роль в Юго-Восточной Азии и Индо-Тихоокеанском регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Британия поддерживает роль Индонезии в Индо-Тихоокеанском регионе