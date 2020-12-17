Москва, , 14:08 — REGNUM Итоги Второй мировой войны объективно оцениваются большинством стран мира, которые понимают важность соблюдения принципов ООН для того, чтобы ужасы войны не повторились. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу принятия 75-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН российского проекта резолюции о борьбе с героизацией нацизма, опубликованном 17 декабря.

«Особенно отрадно, что большинство стран мира по-прежнему объективно оценивает итоги Второй мировой войны, чтит память погибших в борьбе с «коричневой чумой» и понимает важность сохранения основополагающих принципов ООН для предотвращения повторения в будущем ужасов войны подобных тем, которые были порождены преступной идеологией и практикой нацизма», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство РФ убеждено, что принятие такой резолюции в год 75-летия Победы СССР во Второй мировой войне, создания ООН и учреждения Нюрнбергского трибунала имеет особое символическое значение.

Захарова добавила, что непреложная актуальность и злободневность инициативы России ввиду попыток провести ревизию истории и участившихся в последнее время потуг по героизации нацизма и распространению неонацизма, а также роста расизма и ксенофобии, становится все более и более очевидной.

При этом Захарова выразила сожаление, что этот подход в данном вопросе разделяют не все страны мира.

«Вновь против данного документа выступили США и Украина, а ряд западных делегаций, включая государства — члены ЕС, воздержался при голосовании», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма принят Генеральной Ассамблеей ООН.