Ново-Огарево, Московская область, , 13:57 — REGNUM Стратегические цели никуда не исчезли с повестки правительства России, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Совещание Владимира Путина с членами Правительства Kremlin.ru

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"У нас стратегические цели никуда не исчезли. Они никуда не откладываются. Конечно, коронавирусная инфекция вносит, внесла свои поправки», — заявил Путин.

«Стратегических целей никто не отменял. Правительство работает достаточно эффективно», — подчеркнул он.

Путин напомнил, что часть средств пришлось отвлечь на поддержку граждан — на одну прямую поддержку граждан направлено 838 млрд рублей.

«Я уже сказал, что мы, допустим, некоторые программы, как развитие первичного звена в здравоохранении, были вынуждены сдвинуть на полгода вправо. По некоторым другим тоже. Нам нужны были же источники для того, чтобы оперативно решать вопросы с борьбой с коронавирусной инфекцией, с поддержкой граждан страны, с поддержкой пострадавших отраслей экономики», — указал президент.