Ново-Огарево, Московская область, , 13:55 — REGNUM Один из вопросов, поступивший Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции, касается урегулирования конфликта в Донбассе и развития российско-украинских отношений.

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"Вопрос о Донбассе, для нашей области он актуален. Насколько сегодня вы видите перспективу урегулирования конфликта в республиках Донбасса и какие, по вашему, есть перспективы развития отношений России и Украины», — задала вопрос главе государства журналист портал «Дон24» Софья Брыканова.

Президент России, отвечая на вопросы, отметил, что «перспективы развития отношений между Россией и Украиной, это в значительной степени зависит от украинских властей», а урегулирование в Донбассе неизбежно, «рано или поздно это произойдет».

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