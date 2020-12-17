Москва, , 13:45 — REGNUM Екатеринбург (Свердловская область) «обнажил и обрушил систему подбора СМИ для пресс-конференций президента РФ» Владимира Путина, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

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«На искренний вопрос Путина, адресованный магнитогорской журналистке, задавшей до этого «экологический вопрос», — поинтересовавшийся мнением «простого человека» президент, как и все мы, не побоюсь этого слова, с изумлением услышал вынужденное и явно смутившее ее саму, признание этой «независимой журналистки» в том, что она, оказывается, представляет СМИ, отражающее интерес одного из предприятий, отравляющего Магнитогорск. Цинизм обескураживает: вопрос об экологии представили те, кто эти экологические проблемы и создаёт», — отметил Лысаков в ТГ-канале.

Последовавшие после этого явные «отмазки» родного комбината выглядели особенно жалко, отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, журналистка из Челябинской области Ольга Балабанова призналась, что работает в заводской газете ММК, но считает, что люди преувеличивают проблему качества воздуха.