Москва, 17 декабря 2020, 13:42 — REGNUM Для того чтобы нарастить технологические возможности по производству вакцины от COVID-19, нам ничего не мешает сами компоненты этой вакцины производить на площадках иностранных государств. Об этом сегодня, 17 декабря, в ходе пресс-конференции, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос алтайского редактора АНО «Редакция газеты «Змеиногорский вестник» Людмилы Кейбол.

Российская вакцина от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса
Министерство здравоохранения России

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При этом глава государства подчеркнул, что именно другие государства должны будут вкладывать свои деньги в расширение этих производств и покупку соответствующего оборудования.

«Вот о чём речь. Это никак не мешает вакцинации населения Российской Федерации», — считает Владимир Путин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин проводит 17 декабря очередную большую пресс-конференцию. В 2020 году из-за пандемии коронавируса и вытекающих из нее санитарно-эпидемиологических требований мероприятие проходит в необычном формате — в режиме видеоконференции.