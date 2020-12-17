Ново-Огарево, Московская область, , 13:41 — REGNUM Блогер Алексей Навальный пользуется поддержкой зарубежных спецслужб. Публикации о ситуации с ним нацелены против российского руководства, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 17 декабря.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина — трансляция»

Публикации об отравлении Навального, сказал Путин, — это не расследование, а легализация материалов американских спецслужб. История с публикацией о Навальном нацелена на российских первых лиц.

«Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить надо. Кому он нужен-то? Если бы уж хотели, наверное, довели бы до конца», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос о «расследовании», согласно которому за отравлением блогера стоит ФСБ.

Путин добавил, что людям, подобным Навальному, стоит добиваться признания у людей не трюками, а конкретными делами.