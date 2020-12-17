Лондон, , 13:38 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, переболевший в начале пандемии коронавирусной инфекции, пожелал французскому президенту Эммануэлю Макрону, у которого 17 декабря был выявлен коронавирус, скорейшего выздоровления. Соответствующее заявление Джонсон опубликовал на своей странице в Twitter.

«С сожалением узнал, что у моего друга Эммануэля Макрона был обнаружен коронавирус», — отметил бывший мэр британской столицы.

«Мы все желаем тебе скорейшего выздоровления», — подчеркнул Джонсон.

Напомним, о заражении Макрона заявили в Елисейском дворце. Пресс-служба французского президента подчеркнула, что в связи с заражением Макрон будет вынужден отправиться на самоизоляцию, в которой он пробудет на протяжении семи дней. При этом выполнение своих обязанностей Макрон продолжит удаленно.