Лондон, , 13:38 — REGNUM Член британского парламента Ричард Грэм надеется, что Индонезия и дальше будет играть важную роль в Юго-Восточной Азии и Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Antara.

Посол Индонезии в Великобритании Десра Перчая выразил благодарность Ричарду Грэму за поддержку. Индонезия также будет продолжать продвигать туристический сектор в Великобритании.

Известно, что Ричард Грэм, представитель консервативной партии, с 2010 года является членом британского парламента. Ричард Грэм, первый в истории член британского парламента, свободно говорящий по-индонезийски, призывал Великобританию к солидарности во время землетрясения и цунами в Палу в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Великобритании выделило 80 345 фунтов стерлингов ($109 тысяч) на программы, которые включают проекты, направленные на предотвращение гендерного насилия в интернете.

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