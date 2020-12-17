Тверь, , 13:35 — REGNUM Доследственная проверка началась в Твери после того, как в ходе большой пресс-конференции президента России 17 декабря прозвучал вопрос о невыплате врачам компенсаций за оказание помощи больным коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР.

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«17 декабря 2020 года в ходе большой пресс-конференции президента России озвучено сообщение, о том, что в одном из медицинских учреждений города Твери, врачам не выплачиваются предусмотренные законом компенсации за оказание помощи больным коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — сообщили в СК.

Отметим, что об организации дослественной проверки стало известно в течение менее чем часа после того, как вопрос прозвучал в эфире.