Ново-Огарево, Московская область, , 13:25 — REGNUM Президент США Дональд Трамп имеет огромную поддержку избирателей и вряд ли уйдёт из политической жизни своей страны. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Владимир Путин и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Трампу, мне кажется, трудоустраиваться нет никакой необходимости. Почти 50% населения за него проголосовало, если считать по количеству избирателей, а не по выборщикам. У него большая достаточно база поддержки внутри Соединённых Штатов и, насколько я понимаю, он не собирается уходить из политической жизни своей страны», — заявил Путин.