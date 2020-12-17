Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря 2020, 13:25 — REGNUM Российские хакеры не вмешивались в избирательный процесс в Соединённых штатах, где недавно состоялись выборы президента страны. Об этом сегодня, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.
Сообщения о якобы вмешательстве российских хакеров в дела США российский лидер назвал «домыслами и поводом, чтобы портить отношения».
Глава государства подчеркнул, что отношения РФ и США стали заложниками внутренней политики Америки.
Путин добавил, что почти половина населения проголосовала за Дональда Трампа. У него большая база поддержки и он не собирается уходить из политической жизни, сказал российский лидер.