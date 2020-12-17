Ново-Огарево, Московская область, , 13:24 — REGNUM Так называемые «российские хакеры» никогда не влияли на внутренние политические дела Соединённых Штатов Америки. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос музыканта Сергея Шнурова, почему Россия «в этот раз» не помогла президенту США Дональду Трампу избраться.

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«Я считаю, что это не вопрос с вашей стороны. Это провокация. Российские хакеры не помогали избираться действующему пока президенту Соединённых Штатов и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы», — заявил Путин.

«Это всё домыслы, это всё повод для того, чтобы портить отношения между Россией и Соединёнными Штатами. Это повод для того, чтобы не признавать легитимности действующего пока президента Соединённых Штатов Америки. По внутреполитическим американским соображениям», — указал он.