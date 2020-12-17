Новосибирск, , 13:21 — REGNUM Журналисты из Новосибирской области за последние пять лет смогли дважды задать вопрос президенту России Владимиру Путину на пресс-конференциях. Оба раза их задавали журналисты «ГТРК. Новосибирск», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Так, в 2017 году вопрос журналиста «ГТРК. Новосибирск» Елены Агамян касался поддержки сельхозпроизводителей.

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«Сибиряки в этом году намолотили рекордный урожай. И, к сожалению, оказалось так, что он никому не нужен, потому что государство в этом году решило не объявлять интервенции, элеваторы полны зерном ещё с 2008 года. Его вывозить за территорию региона очень сложно, потому что мы находимся в центре страны, — сказала Агамян. — И сегодня аграрии терпят огромные убытки. Продают зерно, поскольку его хранить негде, буквально за полцены».

Президент согласился, что производители зерна нуждаются в поддержке и подчеркнул, что можно подумать над тем, чтобы вернуться к системе госплана, как предложила Агамян.

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Как вспоминают «НГС Новости», в 2019 году вопрос удалось задать журналисту «ГТРК Новосибирск» Екатерине Гагариной. Она рассказала, что у поддержанного президентом проекта «Академгородок 2.0» есть несколько важных проблем.

Отметим, что в 2020 году на пресс-конференцию Владимира Путина аккредитовали 61 новосибирского журналиста.