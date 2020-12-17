Ново-Огарево, Московская область, , 13:17 — REGNUM Русский язык достаточно богат, чтобы исчерпывающе выражать мысли, не прибегая к ненормативной лексике. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос музыканта Сергея Шнурова о том, «как российскому человеку не использовать ненормативную лексику, описывая жизнь».

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"Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батарей на ногу нужно говорить «редиска», а не употреблять ненормативную лексику. В принципе, язык русский достаточно богатый, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к этой ненормативной лексике, о которой вы сейчас сказали», — заявил Путин.

«Но хочу вас поблагодарить уже за то, что вы сейчас её не использовали, как вы это делали иногда со сцены на массовую аудиторию. За это вам большое спасибо, за сегодняшнюю нашу форму общения», — указал он.