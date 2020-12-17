Киев, 17 декабря 2020, 13:27 — REGNUM Иран сознательно затягивает переговоры, связанные с самолётом компании «Международные линии Украины» (МАУ), сбитым над Тегераном. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
Дипломат отметил, что Иран должен помнить о возможности Украины обратиться в международные инстанции.
Напомним, ранее иранская сторона отозвала предложение о выплате компенсаций, которое направляла родственникам погибших в авиакатастрофе.
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