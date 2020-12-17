Киев, , 13:27 — REGNUM Иран сознательно затягивает переговоры, связанные с самолётом компании «Международные линии Украины» (МАУ), сбитым над Тегераном. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

«Их прямым желанием является снижение общественного интереса к трагедии. Уменьшение резонанса и, по их мнению, это может повлиять, в том числе, и на уровень ответственности, которую понесёт иранская сторона, и также на уровень компенсации», — убеждён Енин.

Дипломат отметил, что Иран должен помнить о возможности Украины обратиться в международные инстанции.

«Если случится так, что переговоры зайдут в тупик, мы вынуждены будем использовать другие правовые механизмы восстановления нарушенных прав», — подчеркнул он.

Напомним, ранее иранская сторона отозвала предложение о выплате компенсаций, которое направляла родственникам погибших в авиакатастрофе.

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