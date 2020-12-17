Москва, , 13:13 — REGNUM «До таких, как я, вакцины пока не добрались», — сказал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос алтайского редактора АНО «Редакция газеты «Змеиногорский вестник» Людмилы Кейбол. Помимо вопроса, привит ли глава государства от коронавируса, алтайская журналистка рассказала о достаточно сложной ситуации с распространением коронавируса в регионе и задала вопрос по поводу достаточности в России вакцин от COVID-19 с учётом оказания помощи другим странам.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина — трансляция»

«Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов. Вот я, Людмила, вижу, что вы взяли и надели сразу маску и перчатки. Это очень здорово. Специалисты говорят нам о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для определённых возрастных зон. И до таких, как я, вакцины пока не добрались», — пояснил президент.

Также он акцентировал внимание присутствующих на том, что является в этом смысле достаточно законопослушным человеком. Именно поэтому вакцину ещё не поставил.

«Но обязательно это сделаю, как только станет возможным», — пообещал президент.

Второй момент, на который обратил внимание Владимир Путин, это необходимость соблюдать рекомендации специалистов относительно срока, который должен пройти между прививками от гриппа и, скажем, от коронавируса.

«Некоторые специалисты говорят, что разница должна быть в две недели. Другие говорят, что разница должна быть как минимум в четыре недели, что касается коронавируса», — подчеркнул Владимир Путин.