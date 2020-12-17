Москва, , 13:38 — REGNUM Информация американского телеканала CNN, согласно которой действующий президент США Дональд Трамп не собирается покидать Белый дом в день инаугурации кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, вызвала бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 17 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Следите за развитием событий в трансляции: «Ожидаемый итог: выборщики отдали голоса Джо Байдену — все новости»

»Коррупция всемирного масштаба проникла в демократическую партию США и поглотила её полностью. Также поглотила некоторых республиканцев, многие институты США, суды перестали выполнять свою функцию. Суды не принимают иски, исполнительная власть берёт на себя функции законодателей — меняет правила проведения выборов. Всё это спонсируется международным капиталом, известными миллиардерами и китайскими правительственными кланами. Они хотят сломать правовую систему государств чтобы построить своё единое глобальное государство, где смогут диктовать свои условия свою политическую повестку навязывать свои цели, с которыми люди не согласны», — считает пользователь Вадим.

Многие комментаторы иронически воспринимают события, которые происходят в политике США после голосования за кандидатов в президенты страны. Люди считают, что борьба за кресло руководителя Соединённых Штатов превратилась в фарс.

«Да, дожили. Пенсионера из дома престарелых выгоняют, кого-то по блату на его место засунули», — шутит пользователь Люрт.

Некоторые пользователи выразили своё недоумение в связи с тем, что Трамп так и не вывел на улицы своих сторонников. Граждане уверены, что у действующего президента были все необходимее рычаги, чтобы использовать недовольство жителей США по поводу фальсификаций во время голосования.

«Я не понимаю, почему его избиратели не устроили глобальные протесты? Во всех городах, во всех штатах. Вашингтон и Нью-Йорк должны заполнить сотни тысяч людей, которые добиваются честных выборов», — пишет пользователь под псевдонимом «Псевдоаналитик».

Часть граждан выразила мнение, согласно которому события, которые разворачиваются в США, могут в итоге привести к гражданскому противостоянию. Люди считают, что это станет наказанием для Соединённых Штатов за их агрессивную политику на территории Земного шара.

«Штаты столько раз организовывали гражданские войны в других странах, что закономерной расплатой может стать такая же война в их собственной стране», — поделился мнением Алексей Б.

Напомним, 17 декабря американский телеканал CNN опубликовал материал, согласно которому действующий президент США Дональд Трамп не собирается покидать Белый дом в день инаугурации кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.