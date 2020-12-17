Ново-Огарево, Московская область, , 13:10 — REGNUM Правительство России отреагировало на рост цен на продукты, но сделало это запоздало. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

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«Правительство отреагировало. Главное, чтобы не перегнули палку. Чтобы не пережали с административными мерами. Надо было в своё время это делать более рыночными (методами). Таможенные пошлины надо было скорректировать, вот и всё. Все знают эти инструменты, хорошо известны. Надо было просто вовремя реагировать на это», — заявил Путин.

Путин отметил, что поддержка внутреннего производителя производилась не ради того, чтобы затем испытывать дефицит.

«Мне министр что сказал? Для внутреннего рынка достаточно. И в то же время как это достаточно, если на 75% рост цен произошёл? Или по подсолнечному маслу 18%», — указал он.

«Почему происходит? Потому что на мировых рынках выросла цена, и начали внутренние цены подтаскивать под общемировые. Что совершенно недопустимо», — подчеркнул президент.