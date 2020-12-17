Москва, , 13:07 — REGNUM В выборы в России всё время пытаются вмешаться. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

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"По поводу вмешательства в выборы — конечно, будут пытаться вмешиваться, всё время так делают», — сказал президент.

По его словам, эта ситуация является частью глобальной политики. Однако возможность ответа на это зависит от граждан, считает президент.

«Мы сможем этому противостоять эффективно только в том случае, если только подавляющее количество наших граждан будет понимать, что, «а» — это вмешательство, «б» — что мы обязаны этому противостоять, «в» — что это недопустимо и что мы сами должны определять свою судьбу. Вот это чрезвычайно важное состояние нашего общества», — сказал он.