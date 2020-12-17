Ново-Огарево, Московская область, , 13:08 — REGNUM Владимиру Путину доложили об отсутствии надбавок для врачей, которые работают с больными COVID-19. Президент отреагировал на обращение, прозвучавшее на пресс-конференции главы государства.

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"Медики из города Кола Мурманской области ни разу не получили надбавку за работу с ковидными пациентами. Такая же ситуация в городе Качканаре Свердловской области», — передали президенту.

«Мы действительно 10 млрд дали в регионы на то, чтобы оперативно реагировать на те вопросы, которые ещё не решены, и связаны с закупкой СИЗов, подготовкой медучреждений для борьбы с ковидом», — напомнил Путин.

Президент добавил: «Все обращения, которые к вам поступили, мы обязательно систематизируем, так же, как и постараемся отреагировать и на другие обращения подобного рода, и обязательно на это отреагируем»,

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