Москва, , 13:03 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов убежден, что эффективности системы здравоохранения в пандемию коронавируса способствовал «советский запас прочности», передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

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"Президент заявил, что в условиях пандемии российская система здравоохранения оказалась более эффективной, чем другие. Однако, глубоко убеждён, это произошло не благодаря, а вопреки «оптимизации» медицины!» — отметил Зюганов.

«Поэтому мы должны быть обязаны, прежде всего, остаткам советской медицины и, конечно же, самоотверженности врачей», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил об эффективности отечественной медицины в пандемию, «смогли быстро перепрофилировать часть медучреждений для борьбы с ковидом, ввели доплаты для врачей и для помогающих им студентов».

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