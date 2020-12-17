Минск, , 13:02 — REGNUM Граждан Белоруссии будут лишать гражданства за участие «в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Республики Беларусь». Об этом говорится в опубликованном 17 декабря законе №67-З от 10 декабря «Об изменении Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь».

«Для целей настоящего Закона под участием в экстремистской деятельности или причинением тяжкого вреда интересам Республики Беларусь понимается совершение в любой форме лицом, достигшим 18-летнего возраста, хотя бы одного из деяний, признанных в Республике Беларусь преступлениями, предусмотренными статьями 124−126, 130−133, 287, 289−2905, 293, 356, 357, 359−3613 Уголовного кодекса Республики Беларусь, независимо от места его совершения», — сказано в пояснении изменённого текста статьи 19 прежнего закона о гражданстве.

Гражданства не может быть лишён подозреваемый или обвиняемый по уголовному делу о преступлении, совершённом на территории республики, либо осужден в Белоруссии за совершение преступления «за исключением осужденных без назначения наказания или к наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью». Лишиться гражданства не может гражданин с задолженностью по налогам или другим неисполненным обязательствам перед республикой, её административно-территориальными единицами, юридическими и физическими лицами, а также тот, кто «не имеет иного гражданства или гарантий его приобретения».

Закон дополняет привилегии граждан Белоруссии «по рождению», которые прописаны также в других законах. Так, в ходе президентской кампании 2020 года выяснилось, что на президентский пост не могут претендовать граждане, родившиеся в СССР за пределами БССР.

Новый закон №67-З был принят Палатой представителей Национального собрания 19 ноября и одобрен нижней палатой этого органа — Советом Республики 20 ноября. Официальное опубликование состоялось на Национальном правовом интернет-портале.

Документ вступит в силу через 6 месяцев. Его подготовка велась тайно, без открытых широких общественных слушаний. Национальное собрание Белоруссии не признаётся легитимным демократическим парламентом не только за рубежом, но и многими гражданами Белоруссии.

Александр Лукашенко ранее предоставлял гражданство Белоруссии иностранцам за особые заслуги. Известно о выдаче белорусских паспортов гражданам Киргизии из окружения экс-президента Курманбека Бакиева, которому также выдан белорусский паспорт, а также гражданам других государств. Также известно о лишении граждан Белоруссии гражданства за идейно-политическую нелояльность к официальному Минску.

Законодательство Белоруссии не признаёт двойного гражданства, в том числе российского. Также не формализовано союзное гражданство — несмотря на формальные обязательства перед Москвой в реализации договора о создании Союзного государства России и Белоруссии.

Читайте новости сюжета: Союзное государство России и Белоруссии