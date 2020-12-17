Ново-Огарево, Московская область, , 13:01 — REGNUM К 2030 году уровень бедности в России должен быть сокращён до 6,5%. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

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«План такой: к 2030 году уйти с 13,5% сегодняшних до 6,5% людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума. Это плохо, конечно, что и 6,5% сохранится. Но мы должны исходить из реалий. Это реально, я считаю. Цель амбициозная, но реальная», — заявил Путин.

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