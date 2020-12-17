Москва, , 12:56 — REGNUM Принятая Генассамблеей ООН резолюция по правам человека в Крыму имела своей целью голосование против России, заявил заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединённых Наций Геннадий Кузьмин.

«Задача резолюции совсем другая. Кукловодам надо, чтобы вы нажали «зеленую кнопку». Кукловодам надо, чтобы вы проголосовали против России», — цитирует его РИА Новости.

Он напомнил, что жители Крыма избежали «кровавой участи, которую им готовил антиконституционный режим, пришедший к власти в Киеве в феврале 2014 года в результате госпереворота».

Кузьмин добавил, что Украина перестала быть самостоятельной страной и не способна обеспечивать права человека на своей территории.

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная ассамблея ООН 7 декабря приняла предложенную Украиной резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. Документ поддержали 63 государства, ещё 62 воздержались, а против высказали представители 17 стран, в том числе России, Белоруссии, Армении, Китая, Сербии, Киргизии, Ирана, КНДР и Венесуэлы.

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