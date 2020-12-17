Ново-Огарево, Московская область, , 12:52 — REGNUM Будут ли новые политические партии широко представлены в Госдуме, решат только избиратели, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

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Путина спросили, потеснят ли новые партии «политических тяжеловесов».

«Это решают граждане, избиратели. Они принимают решение на выборах, кого поддержать», — ответил президент.

Путин подчеркнул, что российская политическая система даёт возможность новым политическим силам принять участие в избирательных кампаниях. Участвовать в выборах в Госдуму будут до 16 «молодых» политических партий, добавил глава государства.

Главное, по словам Путина, чтобы граждане РФ были уверены в прозрачности и открытости выборов.