Ново-Огарево, Московская область, , 12:49 — REGNUM В федеральном центре разберутся, как расходуются средства в регионы РФ для борьбы с эпидемией коронавируса и выплат медикам. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

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«Мы действительно 10 млрд дали в регионы на то, чтобы оперативно реагировать на те вопросы, которые ещё не решены, и которые связаны с закупкой средств индивидуальной защиты, подготовкой лечебных заведений, учреждений для борьбы с ковидом. И 5 млрд, даже чуть больше, выделили на то, чтобы бесплатно давать лекарственные препараты людям, которые лечатся на дому», — заявил Путин.

Он напомнил, что порядок получения лекарств должен быть следующим: сначала обращение в поликлинику, в поликлинике должен быть подтверждён диагноз соответствующий, и выданы необходимые лекарственные препараты.

«Все обращения, которые поступили, мы обязательство систематизируем и обязательно на это отреагируем. Ещё раз говорю: десятку мы отдали в регионы на учреждения, на СИЗы и так далее, и 5 млрд — для того, чтобы людям напрямую помогали. Конечно, будем выяснять, где эти деньги. В основном все деньги из федерального бюджета — даже не в основном, думаю, целиком — перечислены в регионы РФ», — указал он.