Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря 2020, 12:40 — REGNUM В России повысилась значимость работы депутатского корпуса, что повлияет на избирательную кампанию в Госдуму в 2021 году, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
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Журналисты спросили, чем будет отличаться грядущие выборы в Госдуму от предыдущих.
«Конечно, отличия будут. У нас приняты поправки в Конституцию. Это означает, что парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений, в том числе по формированию правительства Российской Федерации», — сказал Путин
Президент будет обязан подписать те кадровые решения, которые будут приняты парламентом, напомнил Путин.
«Это существенным образом повышает значимость работы депутатского корпуса», — добавил глава государства.