Пекин, , 12:53 — REGNUM Американская сторона ответственна за срыв переговоров рабочей группы военно-морских сил Китая и США. Об этом 17 декабря заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин, комментируя заявление командующего Индо-Тихоокеанским командованием ВС США адмирала Фила Дэвидсона об отказе военных Китая встречаться в рамках рабочей группы.

«Данная встреча, проведение которой предусматривалось в рамках существующего механизма консультаций военно-морских сил Китая и Соединенных Штатов, не состоялась исключительно по вине американской стороны», — сказал официальный представитель китайского МИД.

Также он назвал выдвинутые американской стороной обвинения безосновательными и порекомендовал обратиться в внешнеполитическое ведомство Китая для получения конкретных деталей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Индо-Тихоокеанского командования американских ВС адмирал Филип Дэвидсон заявил, что это китайские военные отказались от участия в консультациях в формате видеосвязи, которые были ранее запланированы, со своими коллегами из США.