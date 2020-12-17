Вашингтон, , 12:52 — REGNUM Китайские военные отказались от участия в консультациях в формате видеосвязи со своими коллегами из США. Об этом 17 декабря заявил глава Индо-Тихоокеанского командования американских ВС адмирал Филип Дэвидсон.

Как утверждает Дэвидсон, военные Китая и США должны были провести очередную встречу по соглашению между двумя странами о консультациях ВМС, достигнутому в 1998 году, однако Пекин отказался от участия в ней.

По мнению адмирала, данный отказ является «еще одним примером того, что Китай не соблюдает свои соглашения, и это должно служить напоминанием всем странам, которые хотят достичь договоренностей с Китаем в будущем».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря стало известно, что финансовая корпорация MSCI не ожидает от команды избранного президента США Джо Байдена скорой отмены санкционного давления против Китая и китайских компаний