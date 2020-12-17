Ново-Огарево, Московская область, , 12:27 — REGNUM В России 70% бюджета уже формируется не за счёт нефтегазовых доходов. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Что является, совершенно очевидно, положительным элементом развития экономики: 70% российского бюджета уже формируется не за счёт нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но всё-таки начинаем слезать с так называемой «нефтегазовой иглы». И если кому-то хочется представить нас до сих пор «бензоколонкой», то это уже не имеет под собой реальных оснований. Хотя зависимость ещё очень большая», — заявил Путин.