Ново-Огарево, Московская область, , 12:17 — REGNUM Российский президент Владимир Путин начал большую пресс-конференцию. Она проходит 17 декабря в формате видеоконференции, глава государства при этом находится в Ново-Огарёво.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

В зал президент вошел с большой папкой. Он заявил, что намерен пообщаться не только с журналистами, но и выслушать вопросы граждан.

В России сложилась хорошая практика, когда на вопросы, а их сотни тысяч, поступает реакция, отметил он. Путин поблагодарил за это коллег в администрации, правительстве, а также общественные организации.

Он заявил, что попросит волонтёров и ОНФ продолжить практику работы для страны. Такие мероприятия — не формальные, поступает огромный поток информации об обстановке в стране.

Нет ничего более ценного, чем общение с гражданами, подчеркнул Путин.