Ново-Огарево, Московская область, , 12:17 — REGNUM Уходящий год принёс как плюсы, так и минусы, но главной проблемой стала пандемия коронавируса, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

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"Плохой год? Это как погода. Так и год — и плюсы есть, и минусы. Конечно, он связан с проблемой, которая у всех на устах — это пандемия коронавируса», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста из Магадана о том, «год был плохой, или было что-то хорошее».

Глава государства при этом подчеркнул, что «это характерно для всего мира, эта проблема наложила отпечаток на все стороны жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин проводит сегодня, 17 декабря, очередную большую пресс-конференцию. В этом году из-за пандемии коронавируса и соответствующих санитарно-эпидемиологических требований мероприятие пройдёт в необычном формате — в режиме видеоконференции.