Красноярск, 17 декабря 2020, 12:17 — REGNUM Министром лесного хозяйства Красноярского края назначен Алексей Панов. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 декабря в краевом правительстве.
Соответствующее распоряжение подписал красноярский губернатор Александр Усс.
Панов проработал в лесной отрасли почти 15 лет. С 2013 года он работал в управлении зелёного строительства города Красноярска.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство лесного хозяйства края возглавлял Димитрий Маслодудов. В сентябре 2020 года он ушёл в отставку по собственному желанию, а позже был задержан по подозрению в получении взятки.
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