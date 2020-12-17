Красноярск, , 12:17 — REGNUM Министром лесного хозяйства Красноярского края назначен Алексей Панов. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 декабря в краевом правительстве.

Соответствующее распоряжение подписал красноярский губернатор Александр Усс.

Панов проработал в лесной отрасли почти 15 лет. С 2013 года он работал в управлении зелёного строительства города Красноярска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство лесного хозяйства края возглавлял Димитрий Маслодудов. В сентябре 2020 года он ушёл в отставку по собственному желанию, а позже был задержан по подозрению в получении взятки.

Читайте также: Красноярскому экс-министру лесного хозяйства продлили арест